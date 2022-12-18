İşte Fatih Terim, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Arda Turan'ın Arjantin-Fransa maçı tahminleri!

2022 Dünya Kupası finaline artık sayılı saatler kaldı. Arjantin ve Fransa'nın karşılaşacağı maç nefesleri kesecek.
2022 Dünya Kupası finaline artık sayılı saatler kaldı. Arjantin ve Fransa'nın karşılaşacağı maç nefesleri kesecek.
Dev maç öncesi Fatih Terim, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Arda Turan favorisini açıkladı.
FATİH TERİM
İki takımın da temkinli başlayacağını, erken bir gol olmaması halinde dengeli kalacaklarını düşünüyorum. Ancak bol temaslı ve mücadele gücü yüksek bir maç olacaktır.
Arjantin, Messi merkezli bir takım olsa da sabırlı ve mücadele gücü yüksek bir oyun sergiliyor. Enzo ve Alvarez'in katkısı önemli.
Fransa çok önemli eksiklerine rağmen, yıldızlarının yokluğunu hissettirmiyor. Ben turnuva öncesinde de aynı görüşteydim. Messi'nin kariyer tamamlamasını Katar'da yapmasını diliyorum.
Mbappe de çok büyük bir yıldız ve maçın her anında kaderini değiştirebilecek bir oyuncu ama en iyi oyuncunun kim olduğu bana sorulduğunda zaman zaman, listenin ilk üç sırasına Lionel Messi'yi koyduktan sonra diğer basamakların konuşulması gerektiğini söylerim.
Katar'da da bunu gösterdiğini düşünüyorum, turnuvayı kazanmayı hak ediyor. Ben de rekor kıracağı son Dünya Kupası maçında Arjantin ile şampiyon olmasını istiyorum.
OKAN BURUK
Açıkçası çok zevkli bir maç izleyeceğimizi düşünmüyorum. İki takım da birbirini bekleyecektir. Bu nedenle keyifli bir karşılaşma beklentisinde değilim. Hücum hattından dolayı bana göre finalde Fransa daha ön plana çıkan ve avantajlı olan taraf.
Bir taraftan da Messi'nin özgüveni maksimum seviyede ve çok formda. Arjantin de savaşçı bir takım. Bu unsurlar Arjantin'i de maça ortak ediyor.
Direkt bir favorim yok. İki tarafın da artıları, eksileri var. Messi'nin futbolculuk kariyerinde son turnuvası olması nedeniyle biraz daha Arjantin'in kazanmasını istiyorum.
SERGEN YALÇIN
Dünya Kupası'nın tartışmasız en zor maçı... Net bir favorisi yok; ortada bir maç olacak.
İki takımda da özellikleri olan futbolcular var. Kazanma şansları eşit. Arjantin'de Lionel Messi ve Fransa'da Kylian Mbappe skoru her an değiştirecek yetenekte.
ARDA TURAN
Griezmann'ı seviyorum. Ama gönlüm Lionel Messi ve Arjantin'den yana. Onların kazanmasını ve kupayı kaldırmasını istiyorum.
Bu benim isteğim ama futbolun gerçeği Fransa'nın kazanacağını söylüyor. (Hürriyet)