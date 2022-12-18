İşte Fatih Terim, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Arda Turan'ın Arjantin-Fransa maçı tahminleri!

Mbappe de çok büyük bir yıldız ve maçın her anında kaderini değiştirebilecek bir oyuncu ama en iyi oyuncunun kim olduğu bana sorulduğunda zaman zaman, listenin ilk üç sırasına Lionel Messi'yi koyduktan sonra diğer basamakların konuşulması gerektiğini söylerim.