Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantinli yıldız Lionel Messi gol sayısında Pele'yi geçti!

Arjantinli yıldız Lionel Messi gol sayısında Pele'yi geçti!

Dünya Kupası'nda fazla forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi Fransa'ya attığı gollerle birlikte futbol efsanesi Pele'yi geride bıraktı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 18:43 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 20:34
Arjantinli yıldız Lionel Messi gol sayısında Pele'yi geçti!

Lusail Stadı'nda oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkan 35 yaşındaki Messi, turnuvada 26. kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'u geride bıraktı.Arjantinli yıldız, turnuvada aldığı süreyle de yeni rekorun sahibi oldu. Messi, bu alanda 2217 dakikayla rekoru elinde tutan İtalyan Paolo Maldini'yi geçti.

Messi, Dünya Kupası'nda 19 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu konumunda. Arjantinli oyuncuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.

PELE'Yİ GEÇTİ

Yarı finalde Hırvatistan karşısında 2 gol atan Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 12 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.

Fransa ile oynanan maçında da gol atmayı başaran Messi, Dünya Kupası'nın her aşamasında gol atan ilk futbolcu oldu. Arjantinli yıldız ayrıca, gol sayısında da Brezilyalı efsane Pele'yi geçti.

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