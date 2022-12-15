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Arjantin'de Messi tedirginliği! Antrenmana çıkmadı

2022 Dünya Kupası Finali'nde Fransa ile karşılaşacak olan Arjantin'de yıldız isim Lionel Messi'nin ağrıları sebebiyle takımın 15 Aralık Perşembe günü gerçekleştirdiği idmana katılmadığı belirtildi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 23:46
Arjantin'de Messi tedirginliği! Antrenmana çıkmadı

Fransa ile Dünya Kupası finalinde karşılaşacak olan Arjantin'de dev maç için hazırlıklar başladı. Tangocular final heyecanına konsantre olmuşken Messi'den tedirgin eden bir haber geldi. Dünya yıldızı, perşembe günü yapılan antrenmanda yer almadı.

Antrenman öncesi sol arka adalesinde ağrı hisseden 35 yaşındaki yıldız, ağrılarının artması sonrası idmana çıkmadı.

İspanyol ve Arjantin basınında yayınlanan haberlerde, Messi'nin durumunun endişe verici olmadığı ve final karşılaşması için hazır olacağı ifade edildi.

Messi'li Arjantin ve Mbappe'li Fransa, Dünya Kupası finalinde 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'de kozlarını paylaşacak.

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