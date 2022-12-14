Haberler Dünya Kupası 2022 FRANSA FAS MAÇI CANLI İZLE (TRT 1) 📺 | Fransa - Fas maçı saat kaçta? Dünya Kupası yarı final maçı hangi kanalda?

FRANSA FAS MAÇI CANLI İZLE (TRT 1) 📺 | Fransa - Fas maçı saat kaçta? Dünya Kupası yarı final maçı hangi kanalda?

Fransa - Fas Dünya Kupası yarı final maçı tüm dünyada merakla bekleniyor. Arjantin'in ilk finalist olmasının ardından 2. finalistin belli olacağı dev müsabaka öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Fransa - Fas maçı saat kaçta? Dünya Kupası yarı final maçı hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 15:34 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 16:01
FRANSA FAS MAÇI CANLI İZLE (TRT 1) 📺 | Fransa - Fas maçı saat kaçta? Dünya Kupası yarı final maçı hangi kanalda?

Fransa - Fas yarı final maçını canlı takip etmek için tıklayın

FRANSA - FAS MAÇI - CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Fransa ile Fas kozlarını paylaşacak. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Fas kazanması halinde tarihi bir başarı elde edecek. Maç öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fransa - Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - FAS YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Fas maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Fas: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

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