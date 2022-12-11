Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin-Hırvatistan maçının hakemi Daniele Orsato!

Arjantin-Hırvatistan maçının hakemi Daniele Orsato!

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Dev eşleşmede İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacağı açıklandı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 21:55
Arjantin-Hırvatistan maçının hakemi Daniele Orsato!

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 13 Aralık Salı günü oynanacak mücadelede Daniele Orsato düdük çalacak.

Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla olacak.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, Fas-Fransa maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

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