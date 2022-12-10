Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Arjantin, yarı finale yükseldi.
Arjantin'in gollerini 35. dakikada Molina ve 73. dakikada penaltıdan Messi attı. Hollanda'nın gollerini ise 78. dakikada oyuna giren Weghorst, 83 ve 90+11. dakikalarda kaydetti.
Hollanda için kırılma anı 78. dakikada Beşiktaşlı Wout Weghorst'un oyuna girmesi oldu. Hollanda, umutlandığı golü 83. dakikada attı. Sağ kanattan Berghuis'in yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Weghorst kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.