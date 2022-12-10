Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

MESSI WEGHORST'A SÖYLEDİĞİNİ DOĞRULADI

Röportaj esnasında sert sözler söyleyen Messi, hedefinde Weghorst'un olduğunu doğruladı. Bir açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Maçlardan önce konuşmayı sevmiyorum. Hollanda'nın 19 numarası bizi provoke etti ve bir şeyler söyledi. Bence bunlar futbolda olmaması gereken şeyler. Herkese saygı duyuyorum, bize de saygı duyulmasını bekliyorum. Onların hocasının bize saygı duymadığını düşünüyorum. Yaşananlar maçın sıcaklığı ile gerçekleşti ve tabii ki orada kalacak" ifadelerini kullandı.