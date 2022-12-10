Haberler Dünya Kupası 2022 Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Son dakika spor haberleri... Arjantin Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, mücadele sonrası röportaj verdiği esnada karşılaştığı Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'a sert sözler sarf etti. İşte yaşananlar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 08:25
Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Arjantin, yarı finale yükseldi.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Arjantin'in gollerini 35. dakikada Molina ve 73. dakikada penaltıdan Messi attı. Hollanda'nın gollerini ise 78. dakikada oyuna giren Weghorst, 83 ve 90+11. dakikalarda kaydetti.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Hollanda için kırılma anı 78. dakikada Beşiktaşlı Wout Weghorst'un oyuna girmesi oldu. Hollanda, umutlandığı golü 83. dakikada attı. Sağ kanattan Berghuis'in yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Weghorst kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

90+11. dakikada Hollanda beraberlik golünü buldu. Hollanda, Arjantin ceza yayı önünden serbest vuruş kazandı. Koopmeiners'in yerden ceza sahasına attığı pası kontrol eden Weghorst'un yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Hollanda'da Weghorst'un golleri maçın gidişatını değiştirdi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede uzatma bölümüne geçildi ve ardından penaltılara gidildi.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Arjantin'de Messi, Paredes, Montiel ve Lautaro Martinez penaltı atışlarını gole çevirdi. Tangocular'da Fernandez, penaltı atışından yararlanamayan isim oldu.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Hollanda'da Van Dijk ve Berghuis'un penaltı atışlarında kaleci Martinez yaptığı kurtarışlarla gol izni vermedi. Koopmeiners, Weghorst ve Luuk De Jong ise penaltı atışlarını gole çevirdi.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Arjantin, adını yarı finale yazdırdı.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

MAÇIN SON ANLARINDA GERGİNLİK

Mücadelenin son dakikaları oldukça gergin geçti. Arjantinli Paredes'in Ake'yi Hollanda yedek kulübesinin önünde sert bir müdahale ile indirmesiyle gerginlik başladı. Hollandalı yedek oyuncular sahaya girdi, Arjantinli oyuncular ve yedek kulübesi de olaya dahil olunca gerginlik büyüdü.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Yaklaşık 2 dakika süren gerilim sonrasında hakem Paredes'e sarı kart gösterdi.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Weghorst'un attığı ikinci golün santrasından sonra da iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri birbirine girdi. Gerginlik birkaç dakika sürdü. Maçın bitiş düdüğünün ardından da iki takım oyuncuları arasında bir süre gerginlik yaşandı.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

MESSI'DEN WEGHORST'A ŞOK SÖZLER

Karşılaşma sonrası Arjantin basınından bir gazeteciye röportaj veren Lionel Messi, mücadeledenin hakemini sert sözlerle eleştirdi.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Gol Mundial'in haberine göre röportajı esnasında Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'la karşılaşan Messi Hollandalı oyuncuya, "Ne bakıyorsun aptal! Git buradan" şeklinde tepki gösterdi.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Gazeteci Ricardo Rosety ise konuyla ilgili, "Messi ile Weghorst arasındaki gerginlik tünelde de devam etti. Agüero ile Lautaro ortamı yatıştırmaya çalıştı. Weghorst, Messi'nin formasını isteyip elini sıkmayı talep etti ancak Messi bunu kabul etmedi" dedi.

Lionel Messi'den Wout Weghorst'a şok sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

MESSI WEGHORST'A SÖYLEDİĞİNİ DOĞRULADI

Röportaj esnasında sert sözler söyleyen Messi, hedefinde Weghorst'un olduğunu doğruladı. Bir açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Maçlardan önce konuşmayı sevmiyorum. Hollanda'nın 19 numarası bizi provoke etti ve bir şeyler söyledi. Bence bunlar futbolda olmaması gereken şeyler. Herkese saygı duyuyorum, bize de saygı duyulmasını bekliyorum. Onların hocasının bize saygı duymadığını düşünüyorum. Yaşananlar maçın sıcaklığı ile gerçekleşti ve tabii ki orada kalacak" ifadelerini kullandı.

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