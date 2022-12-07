Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz'den resital

Portekiz'den resital

Portekiz, son 16 turunda karşılaştığı İsviçre’yi Goncalo Ramos (3), Pepe, Guerreiro ve Leao’nun golleriyle yenerek çeyrek finalde Fas’ın rakibi oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Portekiz'den resital

Dünya Kupası'nda herkesin gözünü çevirdiği Cristiano Ronaldo'nun takımı Portekiz, yıldız ismin yedek beklediği maçta İsviçre'yi 6-1 mağlup etti. Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Goncalo Ramos hat-trick yaparak geceye damga vurdu. Gol perdesi 17'de açıldı Ramos, Portekiz'i 1-0 öne geçirdi. 33'te bir dönem Beşiktaş forması da giyen Pepe skoru 2-0 yaptı. 51'de Ramos bir kez daha sahneye çıkıp skoru 3-0'a taşıdı. İlk yarı böyle bitti. 55'te Guerreiro ile 4-0'ı bulan Portekiz, 58'de İsviçre'nin Akanji ile bulduğu golü engelleyemedi ve skor 4-1 oldu. 67'de Ramos skoru 5-1 yaptı, 90+2'de Leao son sözü söyledi ve maçı 6-1 kazanan Portekiz çeyrek finalde Fas'la eşleşti. İsviçre'de oynayan G.Saraylı Seferovic 54'te oyuna girdi ama etkili olamadı.

HARİKA ÇOCUK GONCALO RAMOS

Portekiz'in 21 yaşındaki yeteneği Goncalo Ramos, üç gol, bir asistle geceye damga vurdu. Benficalı oyuncu ayrıca Ronaldo'dan sonra Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu oldu.

39'LUK PEPE TARİHE GEÇTİ

İsviçre karşısında Portekiz'in ikinci golünü atan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pepe, Dünya Kupası tarihine geçti. Yıldız isim, 39 yaş 283 gün ile kupa tarihinde bir eleme turunda gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

31 MAÇ SONRA YEDEK!

Ronaldo, 2008'deki yine bir İsviçre karşılaşmasından bu yana ilk kez Portekiz'in büyük turnuvalardaki bir maçına ilk 11'de başlamadı. CR7, 73'te Joao Felix'in yerine oyuna dahil oldu.

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