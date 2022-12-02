KAMERUN BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Kamerun - Brezilya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Kamerun ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kamerun - Brezilya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

KAMERUN - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kamerun - Brezilya maçı 2 Aralık Cuma günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kamerun: Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Kunde; Aboubakar, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Brezilya: Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Telles; Casemiro, Guimaraes, Paqueta; Antony, Jesus, Vinicius Jr