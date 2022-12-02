Haberler Dünya Kupası 2022 Gana Uruguay maçı CANLI

Gana Uruguay maçı CANLI

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Gana ve Uruguay karşı karşıya geliyor. Grubun son maçında, her iki takım da adını bir üst tura yazdırmak için kıran kırana bir mücadele sergiliyor. Gana - Uruguay maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 18:30 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 18:50
Gana Uruguay maçı CANLI

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Gana ve Uruguay karşı karşıya geliyor. Grubun son maçında, her iki takım da adını bir üst tura yazdırmak için kıran kırana bir mücadele sergiliyor. Gana - Uruguay maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Gana ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Uruguay Gana maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Gana - Uruguay maçı 2 Aralık Cuma günü saat 18:00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

👉 GANA URUGUAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

GANA-URUGUAY İLK 11'LER
GANA: Ati-Zigi, Seidu, Amartey, Salisu, Rahman, Partey, Abdul Samed, Kudus, J. Ayew, A. Ayew, Williams

URUGUAY: Rochet, Varela, Gimenez, Coates, Olivera, Pellistri, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Nunez, Suarez

MAÇIN GOLLERİ;

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