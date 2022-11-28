Brezilya İsviçre: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da oynanan FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya ile İsviçre kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 64. dakikasında Vinicius Junior topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'ın uyarısı ile hakem ofsayt kararını verdi.
Maçın 83. dakikasında ise Brezilya adına sahneye çıkan isim Casemiro oldu. Futbolcu ülkesi adına maçın tek golünü kaydetmeyi başardı.
Brezilya bu golle beraber rakibi İsviçre'yi 1-0 yenerken üst tura da çıkmayı garantiledi.
İŞTE MAÇIN GOLÜ
GOOOLL! | Casemiro ayağının dışıyla çok klas vurdu! Yann Sommer bakakaldı! Brezilya aradığı golü sonunda buldu! ⚽️😮#BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/F1VnIk0NYO— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022