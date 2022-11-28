Haberler Dünya Kupası 2022 Brezilya İsviçre: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Brezilya İsviçre: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada G Grubu 2. maçlarında Brezilya ile İsviçre kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Brezilya oldu. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 20:57 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 21:01
Brezilya İsviçre: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da oynanan FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya ile İsviçre kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 64. dakikasında Vinicius Junior topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'ın uyarısı ile hakem ofsayt kararını verdi.

Maçın 83. dakikasında ise Brezilya adına sahneye çıkan isim Casemiro oldu. Futbolcu ülkesi adına maçın tek golünü kaydetmeyi başardı.

Brezilya bu golle beraber rakibi İsviçre'yi 1-0 yenerken üst tura da çıkmayı garantiledi.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

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