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Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, futbolseverler turnuvayı heyecanla beklemeye başladı. 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Katar-Ekvador maçıyla birlikte başlayacak turnuva, 18 Aralık'ta sona erecek. Birçok dünya yıldızının sahne alacağı dev şampiyona, aynı zamanda bazı futbolcuların son Dünya Kupası olabilir. İşte o futbolcular, ülkeleri ve yaşları...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 16:40
Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek ve büyük heyecana sahip olacak. Birçok dünya yıldızı da bu dev organizasyonda son kez yer alabilir. İşte o futbolcular...

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

SIMON MIGNOLET - BELÇİKA - 34

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

NICOLAS OTAMENDI - ARJANTİN - 34

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

ROBERT LEWANDOWSKI - POLONYA - 34

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

ANGEL DI MARIA - ARJANTİN - 34

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

KARIM BENZEMA - FRANSA - 34

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

KASPER SCHMEICHEL - DANİMARKA - 35

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

LIONEL MESSI - ARJANTİN - 35

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

LUKA MODRIC - HIRVATİSTAN - 36

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

DIEGO GODIN - URUGUAY - 36

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

MANUEL NEUER - ALMANYA - 36

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

FERNANDO MUSLERA - URUGUAY - 36

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

THIAGO SILVA - BREZİLYA - 37

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

CRISTIANO RONALDO - PORTEKİZ - 37

Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

ATIBA HUTCHINSON - KANADA - 39

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