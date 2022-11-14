Bir devir sona erecek! 2022 Dünya Kupası sonrası...

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek ve büyük heyecana sahip olacak. Birçok dünya yıldızı da bu dev organizasyonda son kez yer alabilir. İşte o futbolcular...
SIMON MIGNOLET - BELÇİKA - 34
NICOLAS OTAMENDI - ARJANTİN - 34
2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek ve büyük heyecana sahip olacak. Birçok dünya yıldızı da bu dev organizasyonda son kez yer alabilir. İşte o futbolcular...
SIMON MIGNOLET - BELÇİKA - 34
NICOLAS OTAMENDI - ARJANTİN - 34
ROBERT LEWANDOWSKI - POLONYA - 34
ANGEL DI MARIA - ARJANTİN - 34
KARIM BENZEMA - FRANSA - 34
PEPE - PORTEKİZ - 39
DANI ALVES - BREZİLYA - 39