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A Milli Takım ilk kez 1954 Dünya Kupası'nda boy gösterdi!

Son dakika spor haberleri... Katar'da organize edilecek Dünya Kupası'nın başlamasına kısa süre kaldı. A Millli Futbol Takımı'mızın yer almadığı turnuvada ay-yıldızlı ekip daha önce 3 kez mücadele etmişti. İşte Milli Takım'ın kupa geçmişindeki yaşananlar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 11:17 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 11:20
A Milli Takım ilk kez 1954 Dünya Kupası'nda boy gösterdi!

Türkiye Milli Takımı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılma başarısı gösterdi. Dünya Kupası'na katılma yolunda İspanya ile eşleşen Türkiye, ilk maçı 4-1 kaybederken rövanşı ise 1-0 kazandı. Gol averajının geçerli olmadığı o dönemde üçüncü maç, tarafsız saha olarak seçilen Roma'da oynandı. Bu karşılaşma da 2-2 berabere sonuçlanınca tribünden çağrılan Franco isminde bir çocuğun yazı-tura atışıyla A Milli Takım, kupaya katılma hakkı kazandı.

2. GRUPTA 3. OLDU VE ELENDİ

Milli takım, 1954 Dünya Kupası'nda Batı Almanya, Macaristan ve Güney Kore'nin yer aldığı grupta mücadele etti. İlk maçında Batı Almanya'ya 4-1 yenilen milliler, ikinci karşılaşmasında ise Güney Kore'yi 7-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti. Bu sonuç, Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetleri arasında yer aldı. Grupta Macaristan ile maç yapmayan milliler, aynı puana sahip oldukları için Batı Almanya ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Türkiye, bu maçı 7-2 kaybedip turnuvadan elendi.

İLK GOLÜ SUAT MAMAT ATTI

1954 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin ilk golünü, Suat Mamat attı. Batı Almanya maçının henüz 2. dakikasında milli takımı 1-0 öne geçiren Suat Mamat, böylece Türk futbol tarihine adını yazdırmış oldu. Grupta 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2 puan toplayıp üçüncü olan milliler, 10 gol attı ve kalesinde 11 gol gördü. İtalyan Sandro Puppo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımın 10 golünü şu futbolcular attı: Suat Mamat (3), Burhan Sargun (3), Lefter Küçükandonyadis (2), Erol Keskin (1), Mustafa Ertan (1).

MİLLİ TAKIMIN KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın 1954 Dünya Kupası'ndaki kadrosu şöyleydi:

Turgay Şeren, Rıdvan Bolatlı, Basri Dirimlili, Mustafa Ertan, Çetin Zeybek, Rober Eryol, Erol Keskin, Suat Mamat, İsmail Feridun Buğeker, Burhan Sargun, Lefter Küçükandonyadis, Şükrü Ersoy, Bülent Eken, Ali Beratlıgil, Mehmet Dinçer, Nedim Günar, Naci Erdem, Akgün Kaçmaz, Ahmet Berman, Necmi Onarıcı, Kadri Aytaç ve Coşkun Taş.

16 TAKIM KATILDI

İsviçre 1954'e Türkiye de dahil 16 takım katıldı. Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Çekoslovakya, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, İskoçya, İsviçre, Türkiye ve Yugoslavya, Asya'dan Güney Kore, Güney Amerika'dan Brezilya ve Uruguay, Kuzey Amerika'dan ise Meksika bu turnuvada mücadele etti.

BATI ALMANYA ŞAMPİYON

1954 Dünya Kupası yarı finalinde Batı Almanya, Avusturya'yı 6-1, Macaristan ise uzatmada Uruguay'ı 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Batı Almanya, 4 Temmuz'da Bern'deki Wankdorf Stadı'nda 62 bin 500 kişinin izlediği finalde Macaristan'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Almanya'nın gollerini 10. dakikada Max Morlock, 18 ve 84. dakikalarda Helmut Rahn attı, Macaristan'ın golleri ise 6. dakikada Ferenc Puskas ve 8. dakikada Zoltan Czibor'dan geldi.

26 MAÇTA 140 GOL ATILDI

1954 Dünya Kupası, en yüksek gol ortalamasına sahip organizasyon oldu. İsviçre'de oynanan 26 maçta 140 gol atıldı, maç başına 5,4 gol ortalaması yakalandı. Turnuvanın en skorer takımları 27 gollü Macaristan ve 25 gollü Batı Almanya oldu.

SANDOR KOCSIS 11 GOL ATTI

Macar futbolcu Sandor Kocsis, bu kupada attığı 11 golle, gol krallığına ulaştı. Kocsis'i altışar golle İsviçreli Josef Hügi, Avusturyalı Erich Probst ve Alman Max Morlock izledi.

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