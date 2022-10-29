Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek olan yıldız oyuncular

Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek olan yıldız oyuncular

21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na sayılı günler kaldı. Dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan kupada önemli yıldızlar sahne alacak. Ancak bazı oyuncularda sahadaki yerlerini alamayacak. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 16:29
Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek olan yıldız oyuncular

Takvim'in haberine göre Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle birçok isim forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle kupayı kaçıracak. Raphael Varane'nın da kupayı kaçırma ihtimali yüksek. Fransa'nın bir başka ön liberosu Boubacar Kamara da dizinden sakatlık geçirdi. Onu da Katar'da izleyemeyeceğiz.

Portekiz Milli Takımı'nda da Wolverhampton forması giyen sol kanat Pedro Neto, Katar'da olamayacak oyunculardan biri… Liverpool'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Diogo Jota, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek.

Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Paulo Dybala, Brezilya'nın orta sahası Arthur Melo da kadroda yer alamayacak isimlerden… Kaval kemiği kırılan Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Georginio Wijnaldum da turnuvayı saha dışından takip etmek zorunda…

Kasık ameliyatı geçiren İngiltere Milli Takımı'nın genç 10 numarası Emile Smith Rowe Katar'da düzenlenecek olan kupada takımını yalnız bırakacak isimlerden olacak. 40 milyon Euro piyasa değeri olan ve İngiliz futbolunun en önemli yetenekleri arasında yer alan Rowe'un sahalara dönüşü yılbaşını bulacak.

Diz ameliyatı olan Bayern Münih'in Senegalli sağ kanat Bouna Sarr, Katar'da forma giyemeyecek yıldız isimlerden olacak. La Liga ekibi Sevilla'nın sağ kanadı Tecatito'nun 18 Ağustos'ta adelesinden yırtık görülmüştü. 29 yaşındaki Meksikalı oyuncunun Ocak 2023'te sahalara döneceği tahmin ediliyor.

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