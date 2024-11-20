KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman 171. son bölüm izle tek parça

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 171. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman, merakla beklenen 171. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 171. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 171. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

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KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey'in alpi ve yol arkadaşlarından Baysungur'un şehadetinin öcü alınmadan bu sefer de Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'un kaçırılması uçlardaki Türkleri sarsacaktır. Lucas ve Sofia'nın Fatma'yı kaçırması, Osman Bey'i büyük bir çıkmaza sokarken Fatma Hatun'u alamadan obaya dönmek zorunda kalması Osman Bey'i çılgına döndürecek.

Lucas, Fatma'yı bırakma şartı olarak Söğüt'ü istediklerini söyler. Osman Bey'den devletinin kurulduğu toprakları isteyen Lucas ve Sofia'nın bu şartının altında yatan gizli amaç nedir? Osman Bey, Babası Ertuğrul Gazi'nin fethettiği Söğüt'ü verecek midir?

Osman Bey zor bir karar alır; Söğüt'ü küffara teslim edecektir. Ahalisinin yoğun itirazlarıyla karşı karşıya kalan Osman Bey'in aslında büyük bir planı vardır. Bu plan nedir? Söğüt'ü vermeden kızı Fatma'yı kurtarabilecek midir? Fatma Hatun şehit mi olacaktır?

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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)