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TEŞKİLAT 119. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 119. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 119. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 119. yeni bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 15:50
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TEŞKİLAT 119. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 119. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 119. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 119. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 119. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay ve Neslihan, Profesör diye bildikleri Turan'ın ölmeden önce söyledikleriyle neye uğradıklarını şaşırırlar. Gerçek Profesör, Turan'ın genç oğludur. Bu gerçeği aynı zamanda Makinist de duyar. Altay, düştükleri durumdan kurtulmak için Neslihan ve kendisi için tehlikeli bir hamlede bulunur.

Korkut, Akif ile buluştuğunda Volkan tarafından takip edildiğini fark eder. Bu durum, ikisinin de açığa çıkma riskini doğurur. Akif de çıkmaza girdiklerini anlar. Fakat Korkut'un aklında bir plan vardır.

Neslihan ve Altay umutlarının bittiğini düşündüklerinde, öğrendikleri gerçekle beraber tekrar hedefin peşine düşerler. Amaçları gerçek Profesör'ü, Makinist'ten önce bulup devlet için önemli olan verileri tamamlamaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 119. bölüm fragmanı izle

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