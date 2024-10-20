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TEŞKİLAT 117. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 117. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 117. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 117. yeni bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 10:20
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TEŞKİLAT 117. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 117. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 117. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 117. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 117. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay'a gelen telefon onun duygularını alt üst eder. Tam kardeşinin ölümünü kabullenmişken Selen'in sesini duymasıyla yeniden umutlanır.

Altay davette kendini riske atarak toplantı planını öğrenmiştir. Onun sayesinde Neslihan düşmanın neyin peşinde olduğunu anlar ve önemi daha da artan çantanın bir an önce geri alınmasını amaçlar. Korkut'un beklenmedik bir şekilde Suat'ın tuzağından kurtulması Suat'ı ve masayı şoka uğratır. Hamdi bir kez daha Korkut'u takdir eder. Korkut ise atlattığı riske rağmen operasyonu sürdürmeyi başarır. Altay Selen'i bulmak için en ufak izlerin peşine düşer. Bu onu ve Neslihan'ı hem çantaya, hem de tehlikeye yaklaştıracaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 117. bölüm fragmanı izle

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