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Bir Gece Masalı 2. bölüm İZLE TEK PARÇA | ATV Bir Gece Masalı dizisi SON BÖLÜM İZLE

Aşk, dram ve entrika dolu bir hayatın kapılarını açan "Bir Gece Masalı" dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme aldı. Bir Gece Masalı 2. bölüm izle aramaları hız kazanırken diziye dair detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 19:20 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 19:30
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Bir Gece Masalı 2. bölüm İZLE TEK PARÇA | ATV Bir Gece Masalı dizisi SON BÖLÜM İZLE

Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı yeni dizi Bir Gece Masalı izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü ile ilgili Bir Gece Masalı 2. bölüm izle, Bir Gece Masalı dizisi son bölüm full izle kesintisiz aramaları yapanlar için detayları sizler için derledik.

BİR GECE MASALI 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR GECE MASALI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Mahir'in Şehrazad'ın aslında Kürşat Kilimci'nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar. Bir plan yapmaya mecburdur.

Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte âşık olduğu bir masal prensesi.

Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir'i, Canfeza'nın Selim'le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar. Mahir ya intikamından ya da Canfeza'dan fedakârlık edecektir. O da seçimini yapar.

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.

Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar.

Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

  • Burak Deniz
  • Su Burcu Yazgı Coşkun
  • Gürkan Uygun
  • Mesut Akusta
  • Rüçhan Çalışkur
  • Kenan Bal
  • Yıldız Kültür
  • Özlem Türkad
  • Eren Vurdem
  • İrem Altuğ
  • Kerem Aslanoğlu
  • Emel Çölgeçen
  • Ecem Çalhan
  • Nazan Diper

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