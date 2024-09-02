Yalan 13. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 13. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 13. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 13. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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YALAN 13. BÖLÜM ÖZETİ

Melike, Yaman'ın büyük sürprizi olan davadaki en önemli tanığı Sevda'yı elinden kaçırır. Ama adalet arayışını bırakmaz. Azimle hem Yaman'ı hem de Sevda'yı yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapar. Köşeye sıkışan Hazal, yasa dışı yollardan para bulmaya çalışır. Haluk'a karşı bir koz peşinde olan Berrin, eve kapatılmış olsa da önemli bir çıkış noktası yakalar. Duru'nun üzülmesine dayanamayan Melike, Berrin'e yardım etmek için ona ulaşır. Ama Berrin zaten negatif DNA sonucuna da susan Melike'nin oyun oynadığını düşündüğünden; Hülya'yla önceden beri kurduğu tuzağı işletmeye başlar. Melike tüm bunlardan habersiz, her geçen gün Duru ile yakınlaşarak atölyesini hazırlar. Duru etkilenmeye başladığı Tuna'nın şaşırtıcı geçmişi ile karşılaşırken; Kerim ve Hazal Haluk'a karşı güçlerini birleştirmeye karar verir.

Kadir boşanma işlemlerinde kararlıdır. Seher onu durdurmak için her şeyi yapsa da Zehra ilk kez oğlunun gizli duygularının farkına varır. Seher Cengiz'den aldığı yalan yanlış bilgilerle Melike'nin evini basar. Melike'yi son anda kurtaran Yaman, iki kadın arasındaki gerilimden kimsenin tahmin etmediği sonuçlar çıkarır. Sevda'nın sonradan hatırladığı bir ayrıntı, Yaman'ı harekete geçirir. Yaman Kadir'i karakola çektirirken, Berrin'in sinsi planları sonuç verir ve Melike'nin atölyesinin açılış günü felakete döner.

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