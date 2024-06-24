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Yalan 4. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 4. yeni bölüm tek parça HD

Kanal D'nin yeni soluklu dizisi Yalan 4. bölümü ile izleyicinin beğenisini kazandı. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 4. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 4. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 23:58 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 14:40
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Yalan 4. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 4. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 4. yeni bölümü ile dikkat çeken dizide Melike kocasının katili olmakla suçlanmaktadır. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Yalan 4. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 4. BÖLÜM ÖZETİ

Melike'nin şüpheleri bu sefer de Hülya'nın sunduğu kanıtlarla söner. Artık kendi yolunu çizmeye karar veren Melike, Hülya'nın iş teklifini değerlendirir. Duru, Melike hakkındaki karanlık gerçeği öğrenerek alt üst olur. Kerim, ağabeyinin dosyası ile ilgili yeni ipuçları yakalamaya çalışırken, Haluk'a istemeden büyük bir koz verir.

Zehra'nın davetinde Melike'nin aileye yakınlaşmasıyla, Kadir ve Seher arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Melike tüm şüphelerini bastırmış kendi yoluna gideceğinden eminken, Duru'yla ilgili öğrendiği büyük gerçek Melike'yi tekrar ateşler. Peki, Berrin'in Duru'yla ilgili sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mıdır?

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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