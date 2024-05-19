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TEŞKİLAT 109. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 109. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 109. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 18:40 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 18:50
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TEŞKİLAT 109. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 109. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 109. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 109. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 109. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ne pahasına olursa olsun Kambur'u Türkiye'ye getirmeyi hedefleyen Ömer ve ekibi, hem karadan hem de havadan düşmanın yoğun takibindedir.

Ekip sahada mücadele verirken Neslihan da masada kozlarını paylaşır. Ömerlere en büyük destek ise havadaki Koral'dan gelince düşman daha fazla direnemez.

Şirketin en önemli unsurlarını ele geçiren Ömer'in yeni bir planı vardır. Bu plan her ne kadar riskli olsa da zaman aleyhine işlerken her şeyi göze almak zorunda kalır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 109. bölüm fragmanı izle

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