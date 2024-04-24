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Bir Sevdadır 12. bölüm izle | TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 12. son bölüm FULL İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 24 Nisan Çarşamba günü ekrana geldi. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi TRT 1'de yayımlanan Bir Sevdadır'ın 12. bölümünü izlemek isteyenler için 'Bir Sevdadır 12. bölüm izle! TRT1 yeni bölüm FULL İZLE' linklerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 01:30
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