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📺Yargı 89. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 89. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 89. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 89. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 01:20 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 01:40
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📺Yargı 89. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 14 Nisan Pazar günü yeni ve 89. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 89. yeni bölümü...

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YARGI 89. BÖLÜM KONUSU

Ceylin, Ilgaz ve emniyette beraberindekiler Tuğçe'nin tehlike altında olduğunu düşünüp hastaneye koşturmuşlardır. Tuğçe'nin en yakınına kadar sızabilen, hiç bilmedikleri suçlu ile burun buruna gelmeleri an meselesidir. Emniyet, tüm birimleriyle birlikte meslektaşları Tuğçe için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Diğer taraftan Eren, Efe ile iş birliğinden de aldığı güçle, gözünü karartıp sonuna kadar gitmeye kararlıdır. Bu serüveninde beklenmedik, yepyeni müttefikler onunla birlikte olaya dahil olacaktır. Depresyondan hızlıca çıkan Yekta için yüzleşmesi gereken iki kişi vardır; İclal ve Laçin… Yekta İclal ile arasındaki buzları eritmeye çalışırken, Laçin tarafından bir karşı atakla planlarında değişikliğe gidecektir. Osman Zümrüt ile hayalindeki yola doğru usulca meylederken, Aylin de kendi imkanları ile Zümrüt'ün peşindedir. Tuğçe'nin başına gelenleri aydınlatmak ve sorumluları yakalamak için epey yol kat eden Ceylin ve Ilgaz'ı, olayla bağlantılı cinayetler tek bir kişiye ister istemez yönlendirmiştir; Eren… Ceylin ve Ilgaz'ı en yakın arkadaşları üzerinden büyük bir sorgulama beklemektedir.

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