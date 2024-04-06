Haberler Dizi Haberleri 📺TEŞKİLAT 102. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

📺TEŞKİLAT 102. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 102. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 102. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 102. yeni ve 7 Nisan Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 00:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺TEŞKİLAT 102. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 7 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 102. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 102. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

TEŞKİLAT 102. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Kambur'un oyunu ile çıkmaza girer. Durumunu ekip arkadaşlarından saklamaya çalışan Ömer, üstleriyle birlikte bir çözüm yolu aramaya koyulur. Düşman tarafındaki çatırdamalardan faydalanan Ömer ve ekibi, Kambur'u köşeye sıkıştırmak için harekete geçer.

Neslihan'ın Ömer'e olan zaafının farkında olan Çetin, Ömer'e karşı eskisi gibi açık hamlelerde bulunamaz. Ömer, durumu gittikçe ciddileşmesine rağmen düşmanı yenmeye kararlıdır.

👉TEŞKİLAT 102. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Yaprak Dökümü'nün çocuk yıldızı Ayşe bakın şimdi ne halde! Şebnem Ceceli güzelliğiyle baş döndürdü!
Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü
Muslera: Rakip takım...
Özbek'ten Süper Kupa sözleri! "Kardeşliğin simgesi olarak..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TEŞKİLAT 103. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Nisan)
Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı?
MANİSA İFTAR VAKTİ 7 NİSAN 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor evinde hata yapmadı! Sakaryaspor evinde hata yapmadı! 22:31
Dev derbide kazanan Roma Dev derbide kazanan Roma 22:09
Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları 21:52
Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! 21:30
"Karşımızda kimin olacağı önemli değil" "Karşımızda kimin olacağı önemli değil" 21:13
Muslera: Rakip takım... Muslera: Rakip takım... 20:45
Daha Eski
Beşiktaş Bahçeşehir'e kaybetti! Beşiktaş Bahçeşehir'e kaybetti! 20:21
Yasemin Adar kota kazandı! Yasemin Adar kota kazandı! 20:17
Okan Buruk: Biz işimizi yapacağız! Okan Buruk: Biz işimizi yapacağız! 19:58
Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'da! Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'da! 19:46
Bayer Leverkusen şampiyonluğa koşuyor Bayer Leverkusen şampiyonluğa koşuyor 18:37
B. Münih deplasmanda bozguna uğradı! B. Münih deplasmanda bozguna uğradı! 18:27