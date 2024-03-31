Yaban Çiçekleri 3. bölüm fragmanı FULL | Yaban Çiçekleri yeni bölüm fragmanı izle ATV

Yayımlandığı andan itibaren tanıtımıyla büyük yankı uyandıran Yaban Çiçekleri 1 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. Yaban Çiçekleri 3. bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazanırken yeni bölüm detayları haberimizde...

YABAN ÇİÇEKLERİ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU NEDİR?

Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır. Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır. Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar. Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır. Ama kimsenin beklemediği bir şey olur.

Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir. Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür. Bu konuda Kılıç ona yardım eder. Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi?

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI KİMLERDİR?