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SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni'nin merakla beklenen 22. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çekici konusuyla da diziseverlerden tam puan aldı. Sakla Beni yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Sakla Beni 22. bölümü fragman izlemek için detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 01:10 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 01:20
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SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 22. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Naz'ın boşanmayı istediğini söylemesi bir anda soğuk rüzgarlar estirirken, İncila ev için imzaladığı belgeyi ateşe atar. Öfkesi yatışmayan Naz, Mete'ye hiçbir zaman iyi bir çift olamadıklarını söyleyerek boşanma konusunda ısrarını sürdürür. Yıllardır büyük sorunlarla mücadele eden Gülten'in üzerindeki ölü toprağını atmaya başlaması herkes için sürpriz olur.

Mete ile İncila arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Kadir, bu konuyu Mete'ye açar fakat onu çok şaşırtan şeyler duyar. Naz'ın boşanmak için yardım istemesiyle kendini kötü hisseden İncila, ona istediği yardımı yapmaktan kaçınır. Kızının Mete'den ayrılmasına sıcak bakmayan Filiz, onu bu kararından döndürmek için her yolu dener, fakat İzzet ile ilgili öğreneceği sarsıcı gerçeğe hiç hazırlıklı değildir. Ailelerinin tüm ısrarlarına rağmen Mete ve Naz boşanmak için büyük bir adım atarken, aralarındaki en büyük engel kalkan İncila ile Mete'yi şimdi zor bir karar beklemektedir.

SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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