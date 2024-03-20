SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Naz'ın boşanmayı istediğini söylemesi bir anda soğuk rüzgarlar estirirken, İncila ev için imzaladığı belgeyi ateşe atar. Öfkesi yatışmayan Naz, Mete'ye hiçbir zaman iyi bir çift olamadıklarını söyleyerek boşanma konusunda ısrarını sürdürür. Yıllardır büyük sorunlarla mücadele eden Gülten'in üzerindeki ölü toprağını atmaya başlaması herkes için sürpriz olur.

Mete ile İncila arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Kadir, bu konuyu Mete'ye açar fakat onu çok şaşırtan şeyler duyar. Naz'ın boşanmak için yardım istemesiyle kendini kötü hisseden İncila, ona istediği yardımı yapmaktan kaçınır. Kızının Mete'den ayrılmasına sıcak bakmayan Filiz, onu bu kararından döndürmek için her yolu dener, fakat İzzet ile ilgili öğreneceği sarsıcı gerçeğe hiç hazırlıklı değildir. Ailelerinin tüm ısrarlarına rağmen Mete ve Naz boşanmak için büyük bir adım atarken, aralarındaki en büyük engel kalkan İncila ile Mete'yi şimdi zor bir karar beklemektedir.