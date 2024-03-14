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ALDATMAK 61. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 61. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Aldatmak 61. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 11:40
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ALDATMAK 61. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 60. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 61. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 61. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 61. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kahraman'ın verdiği hayat mücadelesi Mualla ve Oylum'u bir araya getirse de ikili arasında buzların erimesi kolay olmayacaktır.

Güzide'nin aldığı haber onu Dündar ile zor bir yüzleşmeye sürükler. Tarık ise Güzide ile Sezai'ye huzur vermemek için elinden geleni yapar. Bu evliliği kabullenemeyen bir diğer kişi olan İpek ise büyük bir hamle yapmaya hazırlanır.

Kendini bir çıkmazda bulan Serra, Oltan'a karşı büyük kozunu kullanır. Tolga ise babasını şaşırtacak bir incelik gösterir. Selin hayatında sağlıklı bir döneme yelken açarken beklenmedik bir itiraf Kaşifoğlu ailesi için korkunç sonuçlar doğuracaktır…

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 60. bölüm fragmanı izle

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