Bahar 4. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 4. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın hastaneye kabul alması Timur için şok etkisi yaratır. Artık Bahar da Timur da Aziz Uras da aynı hastanededir. Bir aile olarak burada çalışsalar da aile ilişkilerini gizleme kararı alırlar. Timur ile Rengin ise Bahar'ı göndermenin planlarını yapmaya başlarlar.

Bahar'ı hastanede destekleyecek ve ona en çok yardımı dokunacak kişi de yine Evren olacaktır. Diğer yandan da Bahr hastanede asistan doktor evde anne olmanın ikili yaşantısına alışmaya çalışır.

Necra da bu yönden Bahar'ı kötü anne olmakla suçlayıp ona yüklenmeyi sürdürür. Bahar'ın hastanedeki ilk nöbet gününün Umay'ın doğum günüyle çakışması da aile içinde gerilimin iyice artmasına sebep olur. Umay'ın başına gelecek kötü bir olay, Bahar'ın aldığı kararı tekrar sorgulamasına yol açar.

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCULARI