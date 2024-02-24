ÜÇ KIZ KARDEŞ 76. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 76. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 76. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rüçhan oğlunu bulmuşken tekrar kaybetmekle karşı karşıya kalır. Öldüğünü sandığı oğlunu yaşatmaya çalışır, diğer taraftan Rüçhan başından geçenleri Somer'e günah çıkarırcasına anlatsa da Somer bu durumu kabullenebilecek midir? Derya'nın ise, Kartal için olan endişesi Somer'i ve Türkan'ı iyice işkillendirmeye başlar.

Adnan yaşananlardan sonra sırra kadem basmış gibi görünse de Müjgan'ın yanına gidip tehdit altında saklanmayı planlıyorken Müjgan'ı zor durumda bırakacaktır. Ardından tekrar Kartal'ın kapısını çaldığında Rüçhan'la karşı karşıya kalan Adnan Rüçhan'ı evlatlarıyla sınamaya devam edecektir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 76. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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