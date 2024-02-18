SAFİR SON BÖLÜM İZLE FULL | atv Safir 25. yeni bölüm izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR 25. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 25. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 19 Şubat Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 25. bölüm bilgileri...

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SAFİR 25. BÖLÜM KONUSU

Feraye ve Ateş'in romantik telefon konuşmasını dinlemek zorunda kalan Yaman yıkılır. Feraye'nin kendisini unuttuğuna, Ateş'i sevdiğine şüphesi kalmamıştır. Feraye ise Yaman'a bunu yapmak zorunda kaldığı için perişandır. Ateş ise hız kesmez. Bu sefer de buzları eritmek bahanesiyle Yaman'ı ve tüm Gülsoy ailesini akşam onlara davet eder.

Yaman önce kabul etmek istemez. Ama Kamuran'ın "yaranı dağlaman için bunu yapman lazım" sözleri üzerine teklifi kabul eder. Tüm Gülsoy ailesi akşam Ateş ve Feraye'nin evine giderler. Böyle bir akşam hem Feraye hem Yaman için işkenceden farksızdır. Birbirlerine iki yabancı gibi davranmak zorunda kalmak ikisini de mahveder.

Yaman ve Feraye şirkette de beraber çalışmaya başlar. Ama bu ikisi için de kolay değildir. Feraye'nin şirkette çalıştığını gören Güneş büyük şüpheye düşer. Ateş gerçekten de ona doğru mu söylemektedir, yoksa Feraye ile arasında söylediğinden daha fazlası mı vardır?

Güneş'in artık bu soru işaretleriyle dolu ilişkiye tahammülü kalmamıştır. Ürgüp'ten gitme kararı verir. Ateş ne yaparsa yapsın onu vazgeçiremez. Güneş'in Ateş'i terk edip Ürgüp'ten gitmesi Ateş için büyük bir dönüm noktası olacaktır.

Güneş'in peşinden mi gidecektir, yoksa Feraye ve Yaman'a acı çektirmek için bir sonraki aşamaya mı geçecektir?

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