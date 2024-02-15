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SAKLA BENİ 17. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni'nin merakla beklenen 17. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çekici konusuyla da diziseverlerden tam puan aldı. Sakla Beni yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Sakla Beni 17. bölümü fragman izlemek için detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 22:00
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SAKLA BENİ 17. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 17. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 17. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kendisinden saklanan büyük gerçeği öğrenmenin şokunu yaşayan İncila, yıllardır ona çektirdikleri acılar için herkese çok öfkelidir. İncila'ya dair gerçeği öğrenen Atıf, torununun kendi evinde hizmetçi olarak yaşamasına sebep olduğu için Ziya'ya büyük bir tepki gösterir. Ziya yaşanan bu durumdan büyük bir suçluluk duyarken, İncila yalnız kalma ihtiyacı hisseder. Mete onunla konuşabilmek için bir yol bulmaya çalışsa da İncila'ya en büyük destek Kadir'den gelir. Naz bebeği hakkında kritik bir kararın eşiğindedir. Mete ise bu konudaki gerçek hislerini söyleyemiyor olmanın sıkıntısını yaşar. Evde dengelerin değişiyor olmasından ve gözden düşmekten kaygılanan Naz, İncila'nın yıllardır tanıdığı haliyle kalmasını isterken, İncila artık hiçbir şeyin aynı olmayacağının sinyallerini verir.

SAKLA BENİ 17. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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