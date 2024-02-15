SAKLA BENİ 17. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

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SAKLA BENİ 17. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kendisinden saklanan büyük gerçeği öğrenmenin şokunu yaşayan İncila, yıllardır ona çektirdikleri acılar için herkese çok öfkelidir. İncila'ya dair gerçeği öğrenen Atıf, torununun kendi evinde hizmetçi olarak yaşamasına sebep olduğu için Ziya'ya büyük bir tepki gösterir. Ziya yaşanan bu durumdan büyük bir suçluluk duyarken, İncila yalnız kalma ihtiyacı hisseder. Mete onunla konuşabilmek için bir yol bulmaya çalışsa da İncila'ya en büyük destek Kadir'den gelir. Naz bebeği hakkında kritik bir kararın eşiğindedir. Mete ise bu konudaki gerçek hislerini söyleyemiyor olmanın sıkıntısını yaşar. Evde dengelerin değişiyor olmasından ve gözden düşmekten kaygılanan Naz, İncila'nın yıllardır tanıdığı haliyle kalmasını isterken, İncila artık hiçbir şeyin aynı olmayacağının sinyallerini verir.