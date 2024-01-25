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Show TV Kara dizisi yeni bölüm TEK PARÇA - KARA 4. bölüm İZLE FULL

Show TV ekranlarının yeni soluklu dizisi Kara, 4. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Kara yeni bölümü her perşembe saat 20.00'de yayınlanıyor. Dizinin başrollerini İlker Kaleli ve Öykü Karayel paylaşıyor. Kara 4. bölüm FULL izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 23:10 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 23:20
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Show TV Kara dizisi yeni bölüm TEK PARÇA - KARA 4. bölüm İZLE FULL

Kara dizisi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Show TV'nin yeni dizisi Kara yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kara 4. bölüm izle", "Show TV Kara 4. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kara 4. bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'nin yeni dizisi Kara 4. bölümü ile ilgili detaylar...

KARA 4. bölüm izlemek için tıklayın

KARA tüm bölümleri izlemek için tıklayın

KARA 4. YENİ BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Kara, Rauf'un sakladıklarını bir bir ortaya çıkarırken, Zeynep, yaşananları araştırdıkça etrafındaki herkesin ondan bir şeyler sakladığını fark eder. Dağılmış ailesini tek tek bir araya getirmeye çalışan Kara ve ailesi henüz dağılmaya başlayan Zeynep, yol ayrımında karşı karşıya kalır.

Zeynep'in karşısında onu kaçıran Akay Talan, Kara'nın karşısında Rauf Çınar'ın kızı Zeynep Çınar… Birbirlerine karşı koymakta zorlanmaya başlayan Kara ve Zeynep, arkalarında birbirlerinden sakladıkları onlarca sır ile yola devam edebilecek midir?

KARA 4. bölüm izlemek için tıklayın

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