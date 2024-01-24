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KURULUŞ OSMAN 146. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını konu edinen dizi, özellikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman bu hafta 146. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için ise arama motorlarında sorgulamalar yapılıyor.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 22:42
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KURULUŞ OSMAN 146. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 146. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Yakup Bey'e oyununu bildiğini ima ederek gözdağı verir. Osman Bey'in alpları Sancaksızlar'la karşı karşıya gelmişken o beyleri güzel bir yemekle ağırlayacaktır. Sancaksızlar, Osman Bey'in karşısına getirildiğinde Yakup Bey'le kurdukları oyunu açık edecekler midir?

Orhan Bey'in Holofira'yı pazardan kaçırması Saadet Hatun'la Malhun Hatun'u karşı karşıya getirir. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

Holofira, Orhan'ın onu alıp götürmesinin üzerine Mehmet ve Orhan karşı karşıya gelir. Arada kalan Holofira bu çatışma sonrası nasıl bir hamle yapacaktır?

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a sevdasını söylemiştir. Gonca bu itiraf karşısında ne yapacaktır? Alaeddin Bey, Gonca meselesini Bala Hatun'la konuşur. Bala Hatun'un Alaeddin'e verdiği tavsiyeler Gonca ve Alaeddin sevdasını nasıl etkileyecektir?

Yenişehir'den dönen Yakup Bey, Vasilis'i altın karşılığında Haçlılarla takas etme kararı alır. Yakup Bey'in bu kararında Üstat Gera'nın nasıl bir etkisi vardır? Yakup Bey bu takasla aslında neyi hedeflemektedir?

Malhun Hatun, Orhan'ın ısrarına karşı şartını koşar. Eğer Holofira Müslüman olursa evlenmelerine müsaade edecektir. Fakat Holofira, Müslüman olmayacağını söyler. Orhan Bey Holofira'yı ikna edebilecek midir? Uç Pazar'da Holofira ve Aysima karşı karşıya gelir. Buna şahit olan Malhun Hatun ne yapacaktır?

Vasilis takasında Karacelasun ve Mehmet Bey çatışır. Orhan ve Alaeddin de bu çatışmaya dahil olur fakat Karacelasun üstün gelmektedir. Bunun haberini alan Osman Bey her şeyden Yakup Bey'i sorumlu tutar. Osman Bey şimdi ne yapacaktır? Evlatlarını Karacelasun'un elinden kurtarabilecek midir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 145. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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