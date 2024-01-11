ALDATMAK 54. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

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Aldatmak 54. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 54. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 54. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 54. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kahraman'ın yetişmesiyle son anda kurtulan Oylum, Kahraman'a gittikçe daha sıkı tutunur. Behram'ın durumu Mualla'yı büyük yalanlara sürükler. Yaptıklarının ciddiyetini anlayan Selin duyduğu pişmanlığı ifade etmeye çalışır. Ancak hareketlerinin sonuçları bazıları için affedilemeyecek kadar ağır olmuştur. Gelini hatalarını anlamış olsa da Oltan bu sefer de oğlundan dolayı rahat bir nefes alamaz. Oylum'u kazanmak için Diclelilere karşı büyük bir hamle yapan Tolga gücünü kanıtlamaya çalışır ancak bu hareketinin beklenmedik sonuçları olacaktır. Korkunç harcamalarını daha fazla saklayamayan İpek, babasıyla dürüst bir yüzleşme yaşar. Sezai kızının ihtiyaç duyduğu asıl yardımı anlar. Bu sırada işini geliştirmeye kararlı olan Yeşim beklenmedik biriyle ortaklık kurar. Tarık ise etrafındakilerin hayatlarına verdiği zararın sonuçlarıyla yüzleşecektir…

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Aldatmak 54. bölüm fragmanı izle