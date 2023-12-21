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Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle | Kendi Düşen Ağlamaz 25. bölüm TRT 1 İZLE

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 25. bölümüyle 21 Aralık Perşembe günü seyircilerin karşısına çıktı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz'ın 25. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 22:33
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Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle | Kendi Düşen Ağlamaz 25. bölüm TRT 1 İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 25. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 21 Aralık Perşembe günü TRT'de yayınlanan 25. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 25. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 25. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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Alize, Serkan'ın odasından seslerin gelmesi üzerine Serkan'ın kapısını çalar. O sırada içeride olan Yeliz'i Alize görecek mi? Serkan, ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Yeliz, Serkan ve Alize'nin arasını bozabilmek için onları yeni bir tuzağa çeker. Ancak hesap edemediği şeyler vardır. Alize ve Serkan'ın Öteki Tekim isimli, çiftlerin katıldığı bir yarışmaya girmesine ön ayak olan Yeliz öyle bir şey yapar ki adeta stüdyoya bomba düşer. Artık işler hiç de hesap ettiği gibi gitmeyecektir.

Kendi Düşen Ağlamaz 25. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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