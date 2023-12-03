Haberler Dizi Haberleri 🎬 Yargı YENİ BÖLÜM fragman izle | atv Yargı 75. bölüm fragmanı

🎬 Yargı YENİ BÖLÜM fragman izle | atv Yargı 75. bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 75. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 75. bölüm fragmanı izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
🎬 Yargı YENİ BÖLÜM fragman izle | atv Yargı 75. bölüm fragmanı

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 74. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 75. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin farkında olmadan aradıkları katille burun buruna gelmiştir. Mercan'ın da hiç istemeden olayın ortasında kalışı Ilgaz'ı çıldırtmaya yetecektir. Üstelik Okan'ın Tilmen'de olan herkesi silah zoruyla tuttuğu bu duruma son vermek için Ilgaz'dan yapmasını istediği şey hiç de kolay yollardan çözülecek gibi değildir.

Ilgaz'ın başında olduğu emniyet, tüm birimleriyle, Tilmen Hukuk'u ablukaya almak zorunda kalacaktır. Duygusal faktörlerin de işin içine girdiği bu krizi yönetmek herkes için bir hayli zor olacaktır. İçeride kalanlar ise dışarıda ne olduğundan habersiz kendi yöntemleriyle durumu kendilerince kontrol altına almaya çalışacaktır.

Kadir'in parasını zar zor toparlayan Osman ve Çınar borçlarını bitirmeyi ve artık ilişkiyi kesmeyi ummaktadırlar. Fakat Kadir'in onlar için bir planı daha vardır. Öte yandan Osman henüz kendisini bekleyen Aylin'in gazabından da habersizdir, onlar için de yüzleşme vakti gelmiştir.

Ceylin ve Mercan için tüm aile bireyleri teyakkuz durumuna geçmiştir. Geçmişteki yaralarını sarmaya çalıştıkları Mercan için, yenilerini yaşamasın diye Ceylin içeriden Ilgaz dışarıdan büyük bir çaba verecektir. Fakat günün sonunda yaşanacak, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği olay herkesi dağıtmaya yetecektir.

YARGI 74. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Tiyatronun duayen ismi Can Gürzap'a veda! Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu “Bize bu yapılır mı”
CHP'nin olaylı Antalya kampında 'Çift başlı yönetim' tartışması: "İmamoğlu çok ön plana çıktı" | Bay Kemalistler Özgür Özel'i sıkıştırıyor
F.Bahçe'den ses getirecek hamle!
Kopenhag maçıyla G.Saray'a veda edebilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altın Kafes ZEYNEP ÖZCAN kimdir?
📺Yargı 74. BÖLÜM FULL İZLE
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM
3 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den ses getirecek hamle! F.Bahçe'den ses getirecek hamle! 11:34
Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç 11:23
Trabzonspor Olağan Genel Kurul toplantısı | CANLI Trabzonspor Olağan Genel Kurul toplantısı | CANLI 11:22
Kopenhag maçıyla G.Saray'a veda edebilir! Kopenhag maçıyla G.Saray'a veda edebilir! 11:20
Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? 10:30
Eskiye dönüyor! Kartal'dan flaş karar Eskiye dönüyor! Kartal'dan flaş karar 08:22
Daha Eski
Osayi Samuel'den kötü haber! Osayi Samuel'den kötü haber! 09:26
Kayserispor 3 eksikle Trabzon'a geldi Kayserispor 3 eksikle Trabzon'a geldi 09:52
F.Bahçe'den sürpriz atak! Beşiktaş'ın eski defansı... F.Bahçe'den sürpriz atak! Beşiktaş'ın eski defansı... 09:56
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Aralık BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Aralık 09:58
Yıldız isme kesik! İşte F.Bahçe'nin Sivasspor 11'i Yıldız isme kesik! İşte F.Bahçe'nin Sivasspor 11'i 10:00
Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:13