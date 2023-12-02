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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI - Kardeşlerim 108. bölüm fragmanı izle | atv CANLI

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 107. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde kulüpte kavga eden Suzan ile Şevval, hemen hastaneye götürülürken, Yasmin de şahit olduğu kavganın şaşkınlığını yaşadı. Kardeşlerim 108. bölüm fragmanı sonrası yeni bölümde neler olacak?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 12:30
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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI - Kardeşlerim 108. bölüm fragmanı izle | atv CANLI

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 108. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 107. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 108. bölüm bilgileri...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kulüpte kavga eden Suzan ile Şevval, hemen hastaneye götürülürken, Yasmin de şahit olduğu kavganın şaşkınlığını yaşamaktadır. Soygundan kurtardığı bankanın reklam filmi teklifini alan Orhan'ı yalnız bırakmak istemeyen Şengül, karşılaştığı manzaradan pek memnun olmaz.

Suzan ile Yaman cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Oğulcan'ın Elif'in gönlünü kazanma mücadelesi, tüm hızıyla devam eder.

Şevval, her daim Eren ailesinin arkasında duran Burak Müdür'le ilgili radikal bir karar alır. Oğulcan ile Ömer, borçlu oldukları Macit'e karşı bir hamle yaparlarken, Ömer başına gelecek olan büyük tehlikeden habersizdir.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 107. bölüm izle

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