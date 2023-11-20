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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 20 Kasım Pazartesi günü 2. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 2. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 01:20
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin DöğeR'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 2. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 20 Kasım Pazartesi günü yayımlanacak 2. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır.

Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

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