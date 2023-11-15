DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Dilek Taşı 11. bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Dilek Taşı, 11. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Dilek Taşı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DİLEK TAŞI 11. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rona'ların yıllardır herkesten gizlediği sırrı sonunda ortaya çıkınca köşkte yer yerinden oynar. Figen, Aras Rona'nın kızı olduğunu öğrenince hem Rona'larla hem de Ömer ve Asuman'la geçmiş ile ilgili hesaplaşır. Aras, Figen'in kızı olması ile ilgili ne yapacak?

Figen kaldıramadığı bu gerçek karşısında evi terk eder. Asuman ve Ömer, Figen'in evi terk ettiğini anlayınca Mustafa'dan yardım ister. Macide tüm bu yaşananların üzerine Figen ve ailesini köşkten kovmaya çalışır. Ömer ve ailesi bu durum karşısında ne yapacak? Ömer kızlarını da alıp köşkten gidecek mi? Mustafa ise kazanmaya çalıştığı özgürlüğü ve kanıtlamaya çalıştığı suçsuzluğu için atıldığı tehlikeli yolda Harun Bey ile ilgili gerçeklere ulaşmaya çalışır.

Sevda, Figen'in kardeşi olduğunu hazmedemeden eve çağırdığı gizemli misafirler ile tüm köşkü şaşırtır. Sevda'nın planı ne? Çağırdığı gizemli konuklar kim? Suçsuz yere hapse atılan Kenan özgürlüğüne kavuşabilecek mi? Figen kendi ailesini mi seçecek yoksa yıllardır kendisinden saklanan sırları affetmeyerek kendisine yeni bir yol mu çizecek?

DİLEK TAŞI 11. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE