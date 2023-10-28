Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 111 bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

📺Gönül Dağı 111 bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 28 Ekim Cumartesi yayınlanacak yeni bölüm hakkında seyirciler, 111. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 111. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 01:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 01:50
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📺Gönül Dağı 111 bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 28 Ekim Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 111. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 111. BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Selma, bir süre herkesten sevgili olduklarını saklamaya karar verirler. Kasaba bu ilişkiyi nasıl öğrenecektir? Kasabada elektrik kesintisi olur. Amcaoğulları bu soruna çözüm ararlar. Veysel bu sıkıntıyı nasıl çözecektir? Yeşim, setteki çalışanlarla Erkan ve Filiz'i savunduğu için kavga eder. Yeşim'in kariyeri nasıl etkilenecektir? Kasabada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılacaktır. Okulda gösteri hazırlayan Gülsüm Öğretmen, beklemediği bir şeyle karşılaşır. Tören sırasında neler yaşanacaktır?

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