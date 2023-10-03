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Ben Bu Cihana Sığmazam 39. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezonuyla izleyicilerinin karşısında. Merakla beklenen 39. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 3 Ekim Salı günü yayınlanacak 39. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 39. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 12:31 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 12:40
Ben Bu Cihana Sığmazam 39. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 3 Ekim Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 39. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 39. BÖLÜM KONUSU

Cezayir'i kaçıran Erman onu öldürmek değil, ondan bilgi almak peşindedir. Öğrenmek istediği şey, Cezayir ve Atakan'ın USB içerisinde ne olduğunu bilip bilmedikleridir. Cezayir'in hiçbir şekilde konuşmadığını görünce Atakan'a gözünün önünde işkence ederek konuşturmayı planlar. Fakat Atakan'ın nerede saklandığını bilmemektedir. Tazıyev ve adamları Atakan'ı bulmak için uğraşırken Cezayir'in Erman'ın elinde olduğunu öğrenen Atakan onu bırakması karşılığında Erman'a gidip teslim olur. Öte yandan Leyla bütün bu süreçte Berfin'in Cezayir'in yanında olup kendisinin ise uzakta kalmasını kabullenememektedir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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