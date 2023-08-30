MAVİYE SÜRGÜN 12. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Maviye Sürgün son bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle yeni bölüm

MAVİYE SÜRGÜN 12. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı, heyecan dolu konusu ile dikkat çöken dizinin 12. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 12. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün yeni bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 12. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün dizisi 12. bölüm bilgileri...

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MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ 12. BÖLÜM KONUSU

Ozan, kendisine bildirilen liste dahilinde ölümcül adımını atar! Ozan, kendisine bildirilen liste dahilinde ölümcül adımını atar! Ali, Ozan'ın yazışmalarını kaçırmış olduğunu öğrenir; ancak Ali yakaladığı bir ipucunun peşine düşerek sır kapısını aralamaya çalışır. Defne'nin Çamlıkıyı'da kalma kararı büyük bir mutluluk sebebi olsa da Azra bu karar ardından Ali'yle karşı karşıya gelir. Defne ise Murat'ın hastalığıyla sınanırken bu gerçeği saklamanın yükü altında her geçen gün daha fazla ezilmektedir!

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