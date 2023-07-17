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ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM FULL İZLE | atv Üvey Anne son bölüm

atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne 4. bölümüyle ekrana geldi. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı "Üvey Anne"nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alıyor. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, 17 Temmuz Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluştu. İşte Üvey Anne 4. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 01:00
ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM FULL İZLE | atv Üvey Anne son bölüm

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Üvey Anne 4. bölümüyle ekrana geldi. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Üvey Anne'nin 4. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM KONUSU

Faruk ve İpek'in önemli bir müşteriyle iş yemeğindeyken son anda çevirdiği dümenle yemeğe dahil olan Serap, tam da anlaşma konusu riske girmişken olayların seyrini değiştirir ve müşteriler tekrar anlaşma yapmak isterler. Müşterilerin anlaşma yapmak için onları kendi otellerine davet etmesiyle Serap çok mutlu olmuştur. Çünkü İpek bir toplantısı yüzünden günübirlik de olsa yapacakları bu seyahate katılmayacaktır. Bu durum Serap'ın Faruk'la baş başa kalması için iyi bir fırsattır. Ancak Serap'ı bu konuda bekleyen sürpriz hevesini kursağında bırakacaktır.

Serap ile Cem'in evlenmeyeceğini öğrenen Nisan, Cem'le geçirdiği güzel anlardan sonra Cem'e hazırladığı sürprizle büyük bir risk aldığının farkında değildir.

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Diğer yandan Mete, karısı İpek ile Faruk'un yakınlığından rahatsızlık duymaya başlayınca kontrolden çıkar ve İpek'i zor duruma sokar. Faruk'la İpek'in yakınlığı en çok da Serap'ı rahatsız ediyordur ve Serap, Naz'ı kullanarak ikisinin arasını açmak için hamlelerine başlar. Fakat Serap daha sonra çok daha tehlikeli bir işe kalkışarak olayı hayati bir noktaya taşıyacaktır.

ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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