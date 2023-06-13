ÜVEY ANNE OYUNCU KADROSU | Üvey Anne dizisi ne zaman başlayacak? Üvey Anne konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

ÜVEY ANNE OYUNCU KADROSU | Sezonun en iddialı dizilerinden Üvey Anne, ilk tanıtım filmiyle ekranlara bomba gibi düştü. atv'nin yeni sezon dizisi, daha önce televizyon ekranlarında rastlanmamış bir yapıma imza atıyor. Gerçek bir hikayeye dayanan dizi hakkında, arama motorlarında Üvey Anne dizisi ne zaman başlayacak? Üvey Anne konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ÜVEY ANNE OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU!

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin yayınlandığı ikinci tanıtımı kısa sürede sosyal medyada çok beğeni topladı. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, her Pazartesi atv ekranlarında olacak. Oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan'ın yer aldığı Üvey Anne dizisi izleyenleri ekranlara kilitleyecek.

Hazal Filiz Küçükköse - Serap Kutlu

Zeki, çekici, bir o kadar da haset olan Serap, patronu Faruk Gencer'i nikah masasına oturtmak için onun çocuklarını kullanmaktan hatta çocuklarda derin yaralar açmaktan çekinmeyecek kadar hedefine kilitlenmiştir. Ancak bu o kadar da kolay olmayacaktır!

Kutsi - Faruk Gencer

Pek çok başarılı iş insanı gibi zeki, güçlü, karizmatik biridir Faruk. Onurundan, gururundan ve ahlakından taviz vermez. Çocukları ve kadını vazgeçilmezidir. Zor sever ama sevdi mi… Sevdi mi çok güzel sever Faruk! İşte onu asıl özel kılan da budur! Hayat Faruk'u "asla" dediği yerden sınayacak, bedellerini ise çocuklarıyla birlikte ödeyecektir!

Aslı Tandoğan - İpek Zengin

Muhteşem bir anne, enerjik, duygusal, sanatçı naifliğinde ancak bununla birlikte analitik yanı güçlü bir kadın İpek. Eski eşinin ihanetinin ardından toparladığı duygu dünyası, Faruk'a karşı değişen hisleriyle hallaç pamuğuna dönüşecek ve İpek duygularıyla mantığı arasında kalacaktır.

Bengü Ergin - Efsun Gencer

Muğla'nın varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Efsun, sadece güzelliği ile değil sevgi dolu yüreği ile de herkesin gönlünde taht kurmuştur. Serap hariç! Genç yaşta aşık olup evlendiği Faruk'la evliliğinden olan üç çocuğuyla mutlu bir yaşam sürerken hayatın getirdiği kötü bir sürprizle Efsun, tüm hayallerinden vazgeçmek zorunda kalacaktır!

Ezgi Şenler - Nisan Gencer

Yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zekidir. Duygu dünyasını çok iyi kontrol eden Nisan, Cem'e karşı hisleri konusunda aynı başarıyı gösteremeyecek, Serap yüzünden babası ve kardeşleriyle sorun yaşayacaktır.

Ayşegül Günay - Mürvet Kutlu

Serap'ın besleme annesi. Hayatta tek varlığı olan kızı için yapamayacağı şey yok. Bu uğurda kendisini büyüten aileye karşı sinsice planlar yapacak kadar ileriye gidebilecek olan Mürvet, kendini temize çekmek için arkasına saklandığı annelik duygusunu renkli kişiliği, hazır cevaplığı ve kurnazlıklarıyla sergileyecek renkli bir karakter.

Hakan Eratik - Mete Sönmez

İpek'in eski eşi, Ege'nin babasıdır. Zeki, hırslı, başarılı bir avukattır ancak genç yaşta aşkla evlendiği İpek'i kendi deyimiyle "monotonluktan sıkılıp" aldatınca boşanmak zorunda kalmıştır Mete. Bir süre sonra yeni aşkıyla da yapamadığını görünce yaptığı hatayı idrak eden Mete'nin tek derdi tekrar ailesini bir araya getirmektir. Şimdilerde o "monotonluk" gözünde tütüyordur ancak yaptığı hatanın bedelini ödemesi o kadar da kolay olmayacaktır.

Emin Günenç - Cem Öztürk

Farukların müştemilatında yetişmiş genç, yakışıklı, başarılı ve onurlu bir avukat. Nisan'ın kendisine karşı değişen hisleriyle mücadele ederken Serap'ın kıskançlıklarına da maruz kalacak olan Cem, aşkın yıkıcı ve yapıcı yanlarıyla tanışarak onurunu sınamak zorunda kalacak…

Nehir Gökdemir - Naz Gencer

Naz özel bir kolejde ortaokul son sınıfa gitmektedir. Neşeli, heyecanlı, coşkulu ve dışa dönüktür. Değişik lezzetlere, tenise ve son moda kıyafetlere düşkündür. Üstelik zevklidir de… Serap'ın varlığından son derece memnun olsa da hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, ablası Nisan'la arasının açılması pahasına deneyimleyecektir.

Emir Kaan Özkan - Ömer Gencer

Gencer ailesinin en küçük ferdi olan Ömer, henüz beş yaşındadır. Her çocuk gibi oyun oynamak hayatının merkezindedir Ömer'in. Gönülden bağlandığı Serap ablasının sevgisi ise aslında onu hedefine ulaşmaktaki en büyük silahı olarak görmesinden ibarettir. Bunun farkında olmayan Ömer, çocuksu saflığı ile Serap'ı rehabilite edecek midir?