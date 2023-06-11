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📺Teşkilat TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 77. son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 77. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 77. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 77. yeni ve 11 Haziran Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 01:30
📺Teşkilat TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 77. son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 11 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 77. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 77. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Hartley, intikamının zaferini kutlarken Ömer ise babasını kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışır. Hasan Atmaca'nın kahramanca vedası, Ömer'in üzüntüsünün bir nebze dinmesini sağlar.

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👉TEŞKİLAT 77. BÖLÜM İZLE

Teşkilat, terör saldırısında parmağı olan herkesi hedefe koyar. Öncesinde, ekibin yeni saha elemanı ile tanışma zamanı gelmiştir. Ömer ve Zehra'nın yarım kalan aşkları tekrardan filizlenmeye başlar.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 77. BÖLÜM İZLE

Hartley, ezeli düşmanı Hasan Atmaca'dan kurtulduğunu sanarken unuttuğu bir şey vardır; 'Atmaca' yalnızca bir tane değildir!

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