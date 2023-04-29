Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 95. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

📺Gönül Dağı 95. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. 29 Nisan Cumartesi yayınlanacak yeni bölüm hakkında seyirciler, 95. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 95. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 00:30 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 01:00
📺Gönül Dağı 95. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 29 Nisan Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 95. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 95. BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli'de bayram sevinci devam ederken, Kenan ve Elif'in düğünü gerçekleşecektir. Amcaoğulları düğünün kusursuz olması için kolları sıvar. Ancak Kenan'ın üvey kardeşinin kasabaya gelmesiyle tehlikeler de peşinden gelmiştir. Barış yerine kim tehlikeye düşecektir? Barış'ın abisine düğün hediyesi ne olacaktır? Selma, babasının evine tekrar dönmesinden dolayı üzgündür. Selma babasını dönmeye ikna edebilecek midir? Düğünde Yaşar ve Sefer, Süslü Badegül için mani atışmasına durur. Atışmayı kim kazanacaktır?

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