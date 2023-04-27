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📺Al Sancak 12. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 12. bölümüyle ekrana geldi. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 12. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 12. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği 27 Nisan Perşembe tarihli Al Sancak 12. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 18:00 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 00:30
📺Al Sancak 12. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

AL SANCAK 12. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 12. bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 10. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 12. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 12. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 12. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Köşeye sıkışan Pençe Timi, içinde bulundukları binanın vurulmasını talep ederken, Boran ise tutulduğu yerden kaçmayı başarır. Eylül Yüzbaşı atış yapmayı kabul edecek mi? "Kartal Dokuz. Bulunduğumuz binayı vurun!" Teröristlerin aniden binaya baskını sonucu köşeye sıkışan Pençe Timi ve Nadia bu orantısız saldırıya daha fazla karşı koyamaz ve tüm mühimmatları tükenir. Ali Yüzbaşı, son çare olarak F-16 ile bulundukları binanın vurulmasını talep eder. Bu istek karşısında çaresiz kalan Savaş Pilotu Eylül Yüzbaşı ne yapacaktır? Boran saldırıdan kurtuluyor mu? Saldırı sonucunda krizi fırsata çeviren Boran, tutulduğu yerden kaçar. Ancak dışarıda onu teröristler beklemektedir. Boran, onu tanımayan örgüt ile karşı karşıya kalır. Şimdi ne yapacaktır? "Biz esir olmayız!" Eylül Yüzbaşı binaya bomba atmanın uygun olmadığını dile getirse de, Cengiz Yüzbaşı, atış yapması için onu ikna eder. Çünkü Pençe Timi dışarı çıkarsa esir düşecektir. Oysaki Pençe Timi esir olacağına Şehadet şerbetini içmeye yeminlidir. Ali ve Nadia'dan duygusal vedalaşma Ali Yüzbaşı, Nadia'nın hala bir fırsatı olduğunu, teröristlerin onu öldürmeyeceğini dile getirse de Nadia gitmeyi kabul etmez. Ali Yüzbaşı ile beraber ölmek istediğini söyleyen Nadia ve Ali arasında duygusal bir vedalaşma yaşanır. Diğer taraftan Pençe Timi birbirleri arasında helallik ister. Pençe Timi, saldırıdan kurtulabilecek mi?

AL SANCAK 12. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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