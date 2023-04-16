📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 72. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 16 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 72. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 72. BÖLÜM ÖZETİ

Hartley, yaşadığı hezimetin ardından Siyah İnci'yi kontrol etmekte zorlanır. Zehra ve Ömer arasındaki bağın güçlenmesi Siyah İnci'nin intikam hırsını körükler.

Namlunun ucunda olan Korkut'un ise Helen'e sunacağı teklif safları değiştirecektir. Efkar, ailesinden uzakta vatan borcunu ödemek için çabalarken aşina olduğu bir acıya şahit olur.

Ömer ve Zehra geçmişe aralanan kapıdan artık adım atmışlardır fakat bu durumun kendilerine acı ve intikam duygularını beraberinde getireceğinden habersizdirler…