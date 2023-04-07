Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 7 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayrettin Paşa, başındaki belalardan kurtulmuş olsa da hala bunları yapan haini bulamamıştır… Seyyare Hatun kurtarılmıştır. Mia De Luna ise Barbaros Hayreddin Paşa'nın kendisini fark etmesinden korkmaktadır.

Payitaht'a tüm dengeleri değiştirecek olan Pargalı İbrahim Paşa gelir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Barbaros Hayreddin Paşa' yı Kaptan-ı Derya yapmak istemesine karşın Pargalı İbrahim Paşa'nın başka planları vardır.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13. BÖLÜM İZLE

Barbaros Hayreddin Paşa, Kemankeş Paşa'dan işlerin arkasında kim varsa onu bulmasını ister, Kemankeş Paşa ise kendisini yönlendiren Şahsuvar'a gider. Şahsuvar bütün oyunların arkasındaki ismi verir: Pargalı İbrahim Paşa…

Barbaros Hayreddin Paşa öte yandan adamlarına kendisini kurtaran hançerin üzerindeki işareti araştırma emri vermiştir. Aydın Reis işin peşindeyken Andrea Doria 'nın adamları tarafından esir alınır. Tam bu sırada Barbaros Hayreddin' e Pargalı İbrahim Paşa tarafından şok bir teklif getirilir.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13. BÖLÜM İZLE

Andrea Doria ile aynı masaya oturacak ve onunla anlaşacaktır. Barbaros Hayreddin asla Andrea Doria ile aynı masaya oturmayacakken Aydın Reis'in kaçırılmasından dolayı Andrea Doria ile görüşmeyi ister.

Kral Şarlken'in sarayından Salih Reis'in gönderdiği haber Barbaros Hayreddin'in dikkatini çeker. Papa'nın bir oğlu vardır ve bu vesika Rum Patriği'nin hanesinde gizlidir. Barbaros adamlarına o vesikayı bulmaları için emir verirken Büyük Ada'da Doria ile buluşacaktır.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13. BÖLÜM İZLE

Doria 'nın planı büyüktür. Aydın Reis'i tehdit olarak kullanacak ve Barbaros Hayreddin anlaşmaya zorlayacaktır. Pargalı İbrahim Paşa da hakem olarak bu ortaklıkta masaya oturacaktır.

Fakat Barbaros Hayreddin dört koldan yaptığı planı kimse bilmez. Barbaros Hayreddin hem vesikayı bulup hem de Aydın Reis'i kurtarabilirse ona karşı oynanan oyunlara bir son verebilecektir.