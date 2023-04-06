Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 73. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

📺Camdaki Kız 73. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 73. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 73. yeni bölümü ekranlara geldi. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 73. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 73. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 02:30
📺Camdaki Kız 73. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 6 Nisan Perşembe günü ekranlara geldi. Dizinin 73. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 73. BÖLÜM KONUSU

Nalan, Hayri'nin evli ve çocuklu olduğunu öğrenmiş ve yıkılmıştır. Hayri ise daha önce Nalan'a konuyu açmadığı için pişman olsa da Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Türkan Hayri'yi kaybetmemek için çabalar ancak Hayri ona boşanmak istediğini söyler. Selen'in öğrendiği gelişme hem onu hem de Koroğlu ailesini çok sevindirir. Sedat ise Cavit'in desteğiyle terapiye başlar. Nalan; kapısında Hayri, Türkan ve çocukları görünce çok şaşırır.

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