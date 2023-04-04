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Ben Bu Cihana Sığmazam 25. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 25. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 25. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 4 Nisan Salı günü yayınlanan 25. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 25. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 02:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 25. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 4 Nisan Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 25. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 25. BÖLÜM KONUSU

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.

Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer. Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.

Ekabir, Tito'ya ailesinin ölüm emrini veren kişinin Tatavlalı olduğunu söyler. Tito, öcünü almak için Tatavlalı'nın peşine düşer. Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır.

Firuze'nin, Canan'a destek olmak adına Gülendam'ın evinde olması Leyla'yı rahatsız eder. Bu durumun üzerine bir de Firuze'nin, Leyla'nın galerisinde etkinlik düzenlemesi sabrını taşırır.

Cezayir'in mecliste aldığı kararlar nelerdir? Kayıkçı'nın Cezayir ve ailesini sarsacak mesajı nedir? Leyla, Firuze'nin etrafındaki varlığından kurtulmak için ne yapmayı planlar?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 25. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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